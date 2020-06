Vittoria - Una giovane mamma e la figlia che viaggiava con lei in auto sono rimaste ferite in un incidente stradale autonomo verificatosi stamani nei pressi del mercato ortofrutticolo di Vittoria. La donna ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi. La mamma e la sua bambina sono state soccorse e trasportate in ambulanza al Guzzardi. hanno riportato ferite lievi.