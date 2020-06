Piattaforma Vega, il gran rifiuto di Eni

Scicli - Nella giornata del 10 giugno 2020 si è svolto un incontro tra le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil e la società Edison.

L’incontro richiesto dai sindacati, aveva la finalità di un aggiornamento del processo di vendita della divisione E&P alla società greca Energean e chiarimenti rispetto la manifestata volontà di Eni di rinunciare al 40% in proprio possesso sul campo Vega.

Le notizie apparse recentemente sulla stampa, circa la mancata rivendita di alcuni asset, la temporanea fermata di alcune attività di Energean in Grecia per questioni economiche, hanno generato preoccupazioni che Filctem, Femca e Uiltec hanno posto all’azienda durante l’incontro.

Edison ha precisato che nonostante la mancata rivendita degli asset del mare del Nord da parte di Energean a Neptune e il momento economico sfavorevole, le parti continuano la trattativa con l’obiettivo di concluderla positivamente e per questo hanno chiesto al Ministero dello Sviluppo economico di posticipare la scadenza della concessione accordata all’operazione dal 4 luglio al 31 dicembre dell’anno in corso.

In merito alle intenzioni manifestate da Eni su Vega, l’azienda ha informato i sindacati di aver chiesto ad Eni di rivedere le proprie intenzioni alla luce del momento delicato e che le due aziende hanno messo in piedi un tavolo di confronto sul merito della questione.

Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno espresso le loro perplessità circa la finalizzazione dell’operazione alla luce del mutato assetto, ritengono utile rivalutare l’operazione al termine della pandemia, per verificare meglio la consistenza economico/finanziaria di Energean, coinvolgendo il MISE in quanto soggetto concedente e garante del buon esito dell’operazione sia dal punto di vista produttivo che occupazionale.

Per queste ragioni le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil intendono convocare un coordinamento nazionale delle rsu della società Edison, per una valutazione complessiva circa il percorso da mettere in campo.