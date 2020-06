Rinasce il Postalmarket, ogni pacco che arriva è una festa

"Con Postalmarket sai, perdo la testa, ed ogni pacco che mi arriva è una festa". Correva il 1984 e il tormentano era sulle labbra degli italiani. Torna Postalmarket, dopo il fallimento del gruppo, nel 2015. Torna a Natale in veste digitale grazie al rilancio voluto da Stefano Bortolussi, l'imprenditore friulano che ha acquisito il marchio nel 2018. Con un catalogo leggero, in carta, solo per gli abbonati, per i nostalgici. L'attesa è di un fatturato tra i 500 milioni e il miliardo di euro nei primi cinque anni.