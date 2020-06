Coronavirus, un nuovo contagio in Sicilia

Palermo - C'è un altro nuovo contagio da coronavirus in Sicilia, mentre da ieri non si registra nessun decesso. Sono questi i dati dell'emergenza Covid-19 delle ultime 24 ore nell'Isola. Ad oggi in tutta la regione le persone risultate positive sono 3.457 (+1 rispetto a ieri), 2.341 sono guarite e 279 decedute. Degli attuali 837 attuali positivi, i ricoverati sono 35, di cui 3 in terapia, e 802 in isolamento domiciliare. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono stati 1119.

Stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 338 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 346. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 244 in più, pari al 72,1% per cento dell’aumento odierno in Italia. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.989.