Giardini Naxos - Il guard rail ha fatto da trampolino. Un incidente si è verificato stamane lungo l'autostrada Catania Messina nei pressi dell'uscita per Giardini. Un'auto per cause in corso di accertamento ha prima cozzato contro il guard rail e poi è finita nell'altra corsia. L'automobilista è rimasto ferito e per fortuna non sono state coinvolte altre auto.