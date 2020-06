Piazza Matteotti, il sabato sera va di scena la rissa

Modica - La periferia in centro. Ogni sabato sera la stessa storia. Il rissa in cui sono protagonisti extracomunitari, e dove di mezzo ci sono interessi legati alla droga. Accade in piazza Matteotti, che di sabato notte diventa il nuovo Bronx.

Stavolta la tensione fra personaggi che hanno come "piazza" la piazza Matteotti e la piazza Campailla. Son o intervenute le forze dell'ordine con i cani antidroga. Insomma, il salotto della città è diventato, la sera in cui si esce per la passeggiata con la famiglia, il luogo del disordine pubblico.