E' morto il professor Delfino Siracusano

Catania - E’ morto a 90 anni Delfino Siracusano, docente catanese di procedura penale e avvocato cassazionista. Per un ventennio ha insegnato nella facoltà etnea di giurisprudenza, quindi all’università La Sapienza di Roma. I funerali si terranno mercoledì, alle 16, al Duomo di Catania.

“Con la scomparsa del prof. Delfino Siracusano – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – Catania perde un grande giurista che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento sicuro per i giovani e gli studenti, nella professione forense e nell’Università”.

“Sia come professore ordinario di procedura penale che come autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche, tra le quali il famoso “Manuale” sul quale si sono formate intere generazioni di penalisti, è stato autorevole esponente di una dottrina giuridica avanzata e attenta all’evoluzione dei diritti e delle garanzie dei cittadini. Ai familiari tutti e in particolare ai figli Francesco e Fabrizio, vanno le sentite condoglianze e il cordoglio dell’amministrazione comunale”.