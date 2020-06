Carminati scarcerato per scadenza termini

Roma - Massimo Carminati torna libero per scadenza dei termini, passati 5 anni e 7 mesi in carcere. Il principale protagonista dell’inchiesta Mafia capitale lascerà oggi il carcere di Oristano e tornerà libero. Dopo tre rigetti da parte della Corte d’Appello, l’istanza di scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare, con il meccanismo della contestazione a catena, presentata dagli avvocati Cesare Placanica e Francesco Tagliaferri, è stata accolta dal Tribunale della Libertà. Carminati esce dal carcere dopo 5 anni e 7 mesi di detenzione.

"Siamo soddisfatti che la questione tecnica che avevamo posto alla Corte d’Appello e che tutela un principio di civiltà sia stata correttamente valutata dal Tribunale della libertà", ha detto all’Adnkronos l’avvocato Cesare Placanica che insieme all’avvocato Francesco Tagliaferri difende Carminati.