Denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale

Scicli - La Polizia Locale di Scicli ha denunciato ai sensi dell’art. 341 bis del Codice Penale, un quarantenne di Scicli per aver leso l’onore e il prestigio del corpo di polizia municipale e del sindaco attraverso il suo profilo social.

Recita la Legge: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni”.