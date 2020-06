Va in manutenzione la pista ciclabile di Sampieri

Scicli - Sono iniziati i lavori, affidati alla ditta Giuseppe Capobianco di Palma di Montechiaro, circa gli interventi di manutenzione della pista ciclabile Marina di Modica-Sampieri per un importo a base d’asta di 25 mila euro. I lavori prevedono la pulizia, la scerbatura della pista e il cambio della rete di recinzione e stavolta si tratta di un intervento più mirato e particolareggiato rispetto ai lavori in economia fatti negli anni passati per assicurare la fruibilità della pista ciclabile che specialmente nella stagione estiva è estremamente utilizzata dai ciclisti amatoriali.

Così come negli anni passati la florida vegetazione aveva reso impraticabile la pista ciclabile e anche la rete di recinzione in più punti era stata divelta, ora con questo intervento la pista ciclabile riacquista la sua piena funzionalità oltre ad avere un decoro consono alla bellezza del paesaggio circostante.