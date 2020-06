Augusta - E' morto in seguito a un incidente autonomo in moto un uomo di 49 anni di Lentini. Il sinistro si è verificato stasera ad Agnone Bagni, in territorio di Augusta, nel siracusano. Il motociclista era a bordo della sua Honda 600 quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere. Inutili i soccorsi. Indagano i carabinieri.