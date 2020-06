Il carabiniere accusato di omicidio sarà interrogato domani. FOTO

Modica - Un ego importante, testimoniato dai selfie, le foto a se stesso, in cui appare bello, muscoloso, sensuale, e talvolta anche elegante. È in programma giovedì l’interrogatorio di garanzia, davanti al Gip del Tribunale di Ragusa Eleonora Schininà, del carabiniere Davide Corallo, 39 anni, accusato dell’omicidio del cuoco di Modica, Giuseppe Lucifora, di 57 anni, avvenuto il 10 novembre del 2019 al quartiere Dente. Il militare continua a professarsi innocente tramite i suoi legali, mentre, sulla vicenda si registra la posizione dell’ex parroco e attuale reggente del Duomo di San Giorgio di Modica, Giovanni Stracquadanio, che non è convinto della pista passionale del delitto. L’ex parroco conosceva bene il cuoco, devoto a San Giorgio. Il parroco ha dichiarato che questo genere di delitti avvengono quando c'è di mezzo un giro di prestiti e droga. Su questo il prelato è stato ascoltato dai carabinieri che conducono le indagini.