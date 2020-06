Aerei: Klm e Air France torneranno a volare da Catania

CATANIA, 18 GIU Dopo aver ripreso, nelle scorse settimane, i primi collegamenti con l'Italia, Klm riattiverà il collegamento CataniaAmsterdam a partire dal 19 giugno, e Air France il CataniaParigi Charles de Gaulle a partire dal 4 luglio. Le due compagnie aeree aumenteranno gradualmente le frequenze: entro la fine di luglio Air France collegherà tutti i giorni l'aeroporto di Catania Fontanarossa a quello di Parigi Charles de Gaulle, mentre Klm opererà 4 voli settimanali alla volta di Amsterdam.

"Ritornare a volare a Catania è per noi motivo di grande orgoglio afferma Stefan Vanovermeir, direttore generale Air FranceKlm East Mediterranean e conferma l'importanza della Sicilia e del mercato italiano per il nostro gruppo. Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire in vista della stagione turistica" "Siamo soddisfatti per la ripresa dei voli da parte di Klm e di Air France, per la riattivazione dei collegamenti da Catania verso Amsterdam e Parig commenta l'amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi il ritorno di due così importanti compagnie aeree, insieme alle altre che, nel mese di luglio, riattiveranno i collegamenti, ci dà fiducia nella ripresa del comparto aereo che ha molto sofferto il lockdown e che sono certo riprenderà vigore". (ANSA).