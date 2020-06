Perciasacchi raddoppia e apre a Sampieri

Scicli - "Lascia o raddoppia?" recitava un famoso claim televisivo. Ebbene, in un momento così complicato di contrazione economica, Perciasacchi ha fatto una scelta coraggiosa. Ha deciso di non lasciare a casa nessuno dei propri dipendenti, ma anzi di assumerne ancora. Ha deciso di raddoppiare i posti a sedere -che erano stati dimezzati dalle regole di distanziamento- offrendo ai propri clienti la possibilità di scegliere se cenare davanti all'imponente e barocca chiesa del Carmine a Scicli, oppure cullati dallo sciabordio delle onde di Sampieri con lo sfondo, in lontananza, della fornace Penna. Perciasacchi, quindi, da venerdì 19 giugno apre al pubblico anche a Sampieri, all'interno dello stabilimento Pappafico, sfruttandone gli ampi spazi, per farvi assaporare, in tutta tranquillità, le gustose pizze di Athos, che ha formato due ottime squadre che lo collaborano, sdoppiandosi, in tal modo, tra Scicli e Sampieri. La qualità dei prodotti, l'impasto a lunga lievitazione, l'accostamento fantasioso degli ingredienti, la gentilezza del personale di sala sono il filo conduttore che unisce idealmente le due splendide location di Scicli e Sampieri. A voi, quindi, la scelta e aiutateci a vincere questa coraggiosa scommessa!!

Per prenotare a Scicli:3911011319

Per prenotare a Sampieri:380 192 3533