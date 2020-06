Vittoria, i Cinquestelle candidano a sindaco Piero Gurrieri

Vittoria - I grillini di Vittoria hanno fatto la loro scelta, in vista delle amministrative del 4 ottobre. Candideranno Piero Gurrieri, già assessore alla trasparenza del Comune, nella giunta Nicosia. "Proponiamo come Sindaco Piero Gurrieri. Conosce la Città, la macchina amministrativa, il mondo delle associazioni e della solidarietà, le istituzioni, la serricoltura e il mercato. Conosce il diritto e la comunicazione, essendo avvocato e giornalista. Conosce la coerenza, essendo stato capace, con la stessa determinazione con cui, in passato, ha servito le istituzioni, di dire di no e andarsene. Ha dato prova di un forte legame con i Cittadini, specie quelli più in difficoltà. Piero sarà un buon sindaco!"

Gurrieri è avvocato, è stato assessore al Comune di Vittoria dal 1993 al 1994 (Trasparenza) e dal 2011 al 2014 (Legalità, Trasparenza, Istruzione, Sicurezza, Polizia locale, Statuti e Regolamenti), Consigliere comunale dal 2006 al 2011. La sua candidatura si aggiunge a quella del civico Gaetano Bonetta e a quella di Francesco Aiello.