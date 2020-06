Il tassista di Siracusa è sceso dal tempio di Apollo

Siracusa - La protesta clamorosa di Alessandro, il tassista 32enne salito sul Tempio di Apollo perchè in difficoltà economica, è terminata. I tassisti lamentano la carenza di aiuti per la categoria e le difficoltà economiche acuite dall’emergenza sanitaria. La categoria nelle scorse settimane aveva anche protestato sotto Palazzo Vermexio e a più riprese aveva avuto un’interlocuzione con l’amministrazione comunale.

Intorno alle 16, l’uomo, dopo una breve interlocuzione con il parlamentare regionale del M5S, Stefano Zito, si è convinto di porre fine alla protesta, accordandosi con il deputato per un incontro in una sede appropriata per discutere sui 10 milioni di euro stanziati in Finanziaria dalla Regione e sugli altri tipi di aiuti che il Governo regionale e quello nazionale hanno messo a disposizione per l’emergenza Covid. Una volta tornato a terra, Alessandro Bianca è stato preso in cura dai sanitari che ne valuteranno le condizioni fisiche e ha abbracciato la madre. Anche lei rimasta tutto il giorno ad attenderlo, la donna è scoppiata in lacrime.