Apre a Ragusa i Corili Bistrò del Poggio del Sole

Ragusa - Ieri 18 giugno ha preso vita a Ragusa il nuovo progetto del Poggio del Sole, I Cortili Bistrot. I soci del resort hanno sostenuto l’idea del gestore dell’area food della struttura, Giorgio Antoci, noto ristoratore ragusano, di creare un’offerta gastronomica un po’ diversa rispetto al solito.

Un’area unica con cucina a vista con diversi angoli dedicati: l’angolo della pasta, la Cacioteca che espone una selezione di formaggi locali e internazionali, la Salumeria ricca di salumi regionali e nazionali, tagliati a vista con la Berkel, l’angolo BBQ con una selezione di carni pregiate, di cui si potrà scegliere il grado di cottura e i condimenti preferiti. “Il nuovo progetto era partito in periodo pre Covid, commenta la dott. ssa Rosa Maria Chiaramonte, in qualità di rappresentante dei soci, ma abbiamo preferito non fermarci, perché abbiamo creduto nella fattibilità del progetto. Inoltre, l’investimento per noi è sinonimo di crescita e riteniamo importantissimo continuare a investire per la nostra struttura”.

Si tratta di un format completamente nuovo nel territorio ragusano, già utilizzato in altri luoghi, soprattutto in diversi bistrot francesi, che ha ispirato Nuccia Modica e Antonio Leggio di Officine Studio, che hanno curato il design dei nuovi locali e l’area verde. “La nostra filosofia, dichiara Antonio Leggio, è stata quella di mostrare il lato food agli ospiti, che potranno scegliere liberamente ciò che desiderano mangiare: pasta, carne, formaggi, salumi e dolci, vederlo cucinato a vista e averlo servito al tavolo. Questa è una concezione un po’ più giovane... il tutto immerso in un’area molto green”.

L’idea di Giorgio Antoci era proprio quella di “togliere la formalità di quello che può essere il cibo e mirare a una libertà di fruizione. Fra i motivi che hanno generato le scelte di questo tipo di sistemazione, gli angoli dedicati con la cucina a vista, c’è quello di mostrare l’eccellenza scelta nei vari settori, ma anche quello di offrire diversi motivi per venire. Infatti, si può scegliere di prendere un tagliere di salumi, o una fiorentina, o un piatto di pasta, o delle stuzzicherie, o una fetta di dolce… il tutto abbinato ai vini della nostra cantina. Abbiamo fatto delle scelte ponendoci degli obiettivi, sperando che la linea intrapresa sia corrispondente alle aspettative dei nostri clienti.”

Lo chef scelto per la realizzazione “pratica” di tutto ciò è il modicano Carmelo Floridia, chef con una lunga e importante carriera nel mondo della ristorazione siciliana, ma non solo. “La scelta di Carmelo è stata in un certo senso causale, perché coincideva con un suo momento professionale particolare e con la nostra apertura. È stato un incontro che è avvenuto nel medesimo momento, senza esserci cercati”.

“Un nuovo inizio, con un nuovo format, in un periodo particolare come questo mi sembra una sfida molto stimolante, afferma Floridia. Se ciò fosse avvenuto trent’anni fa sicuramente avrei avuto paura, ma oggi ritengo di essere fortunato a poter fare il lavoro che amo in posto che crede nella ripresa e nel territorio. Siamo fortemente legati a tanti prodotti del territorio, ma proporremo diversi prodotti provenienti dall’estero, come la carne, i salumi e i formaggi. Prepareremo pasta fresca rigorosamente fatta in casa, con farine selezionate. Abbiamo cercato di strutturare la situazione per offrire un prodotto diverso ma di qualità”. I Cortili Bistrot sarà aperto tutti giorni dalle 18:00, domenica e festivi anche a pranzo, martedì chiuso.