Los Angeles - E' morto oggi, a 55 anni, lo scrittore spagnolo Carlos Ruiz Zafon. L'autore de “L'ombra del vento” era malato da tempo. «Oggi è una giornata molto triste per l'intero team Planeta che lo conosceva e ha lavorato con lui per vent'anni, in cui è stata forgiata un'amicizia che trascende la professionalità», ha dichiarato l'editore Planeta che ha dato la notizia al quotidiano El Paìs.