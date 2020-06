Il gran rifiuto di Andrea Nicosia

Vittoria - "Queste elezioni amministrative non mi vedranno impegnato in prima linea. Ragioni personali non lo permettono". Parole di Andrea Nicosia che con un post su Facebook respinge le avances del centro destra di Vittoria che avrebbe voluto candidarlo a sindaco per le prossime elezioni amministrative.

L'ex presidente del Consiglio Comunale di Vittoria prende chiaramente posizione sulla sua invocata candidatura e rompendo il silenzio di mesi e mesi dice chiaramente che non è disponibile.

"Ciò che è certo - aggiunge Andrea Nicosia - è che contribuirò in ogni caso cercando di dare il mio contributo per rendere Vittoria una città migliore. Lo devo a tutti coloro i quali si sono fidati di me e continuano a farlo. Parteciperò senza dubbio alcuno sostenendo con ogni forza il candidato che riterrò all'altezza di guidare il difficile e quanto mai arduo compito di amministrare la nostra città".