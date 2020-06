Papa Benedetto va a trovare il fratello morente in Germania

Città del Vaticano - Georg Ratzinger (Pleiskirchen, 1924) sta morendo e il fratello minore Joseph (Marktl, 1927) ha lasciato il Vaticano per andarlo a salutare nel letto di morte. Il Papa Emerito su un volo dell'aeronautica militare, è volato a Ratisbona, in Germania ieri. Benedetto XVI quasi non cammina più ma ha voluto essere accanto all'amato fratello sacerdote, con cui per tutta una vita ha discusso di teologia, condividendo la passione per il pianoforte.

Don Georg Ratzinger è stato direttore del coro della Cattedrale di Ratisbona, noto come "Regensburger Domspatzen", fino al 1994. Alla guida di questo coro don Georg ha effettuato numerose incisioni per Deutsche Grammophon, Ars Musici e altre case discografiche (spartiti di Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn e altri).

Ad accompagnare il viaggio del Papa emerito in Germania solo alcuni gendarmi, un medico, una delle suore laiche che lo accudiscono e don Gaenswein. Il Papa emerito dovrebbe rimanere in Germania per tre giorni per poi fare ritorno a Roma entro domenica. Prima di partire, ha comunicato il suo desiderio a Papa Francesco. Una curiosità. Su Wikipedia Georg viene presentato come musicista.