Alex Zanardi, grave incidente in handbike

Siena - Alex Zanardi (Bologna, 1966) è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L'incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante. Sul posto intervenuto l'elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale. A dare l'allarme, secondo quanto appreso, sono stati gli atleti che con Zanardi stavano partecipando alla staffetta.

Sul posto intervenuti insieme ai soccorsi, carabinieri, polizia municipale dell'Amiata-Valdorcia e anche i vigili del fuoco. Fatto poi intervenire l'elisoccorso per trasportare Zanardi all'ospedale di Siena: il velivolo sta atterrando ora. Sarebbero molto gravi le sue condizioni.. Da quanto appreso il pilota avrebbe riportato un politrauma. È stato trasferito in codice 3 all'ospedale