Catania - Una donna di 40 anni si è lanciata dal balcone di casa in via Musumeci a catania, all'altezza di via Francesco Riso, nei pressi di piazza Trento. L'ambulanza del 118 ha trasportato d'urgenza la signora al Pronto soccorso dove è giunta in codice rosso. Non si conoscono i motivi dell'insano gesto