Sicilia, tre nuovi contagiati, ma i positivi sono solo 150

Palermo - Altri tre casi positivi al virus Covid 19 in Sicilia. Il dato è stato diffuso dalla Protezione civile nazionale. I casi totali sono però stati ripuliti dopo il clamoroso errore della Regione. Mentre ad esempio ieri i casi totali era 3464, oggi ne sono indicati solo 3070. E gli attualmente positivi sono passati dai 637 di ieri ai 150 di oggi. Di questi i ricoverati sono 21 (tre in meno rispetto a ieri) e in rianimazione ce ne sono 5 (contro i 3 di ieri). In isolamento domiciliare 124 dei 150 attualmente positivi (ieri era 610 su 637) e i guariti ora sono 2640 (contro i 2547 indicati ieri). Non ci sono stati nuovi decessi e dunque il dato resta ancorato a quota 280. I tamponi effettuati sono stati 1616 (e il totale è ora di 187869).