San Paolo digitale a Palazzolo

Palazzolo Acreide - In ottemperanza alle misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria, l'Arcidiocesi di Siracusa ha sospeso le feste patronali in tutto il territorio, incluso il Comune di Palazzolo Acreide. Quest'anno non sarà possibile assistere alla spettacolare festa, così come la conosciamo, in onore di San Paolo Apostolo, patrono del Comune ibleo, ma sarà tuttavia possibile partecipare ad un evento che è un vero e proprio viaggio dentro i riti collettivi della tradizione.

Tra le mani il santo è un'esperienza che lega la fotografia e l’arte del racconto alle nuove tecnologie, offrendo al pubblico una modalità di accesso inedita alla festa. Sarà sufficiente avere con sé uno smartphone o un tablet connessi ad internet e muniti di QRCode scanner, per prendere parte ad una vera e propria processione digitale lungo le vie del quartiere medievale di San Paolo, seguendo il tragitto compiuto dal fercolo la mattina del 29 giugno. La sensazione non sarà troppo diversa dal trovarsi nel vivo della festa.

Gli affezionati sanno che la Trattoria del Gallo è tappa obbligata nei giorni della festa e proprio lì si concluderà il nostro evento, con una tipica degustazione da osteria, nella più antica del paese.

Una experience, tre date, per vivere la festa di San Paolo come non credevi possibile.

- Venerdì 26.06 h 17:45

- Sabato 27.06 h 17:45

- Domenica 28.06 h 10:00

L'evento è realizzato in collaborazione con la Trattoria del Gallo e il Comitato della Festa di San Paolo. EVENTO A PAGAMENTO E SU PRENOTAZIONE

- I posti sono limitati, nel pieno rispetto delle norme di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria. Tutti i partecipanti hanno l'obbligo di indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza.

Quota di partecipazione: € 18:00, comprensiva di: esperienza; degustazione; materiale divulgativo (video e foto d'autore) di cui entrerà in possesso ogni partecipante.

PER INFO E PRENOTAZIONI: chiamare i numeri 3927020344 o 3398927466 oppure inviare una mail a info@mediblei.com.