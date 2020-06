Coronavirus, in Sicilia è scomparso. Zero contagi

Palermo - Nessun positivo, nessun morto, aumentano i guariti e non cresce il numero delle persone ricoverate in ospedale. Numeri davvero incoraggianti per la Sicilia secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile nazionale. Nel dettaglio ci sono “solo” 26 persone ricoverate delle quali 5 in terapia intensiva. Il numero dei guariti è salito a 2650 (ieri erano 10 in meno), e dunque i casi totali di covid registrati in Sicilia, dopo l’”allineamento” dei giorni scorsi è di 3070. I morti restano 280. Attualmente vi sono solo 140 persone positive” al virus e 114 sono in isolamento domiciliare. Dati molto incoraggiante anche perché il numero dei tamponi è stato di 2069 (e il totale dei test è ora di 189938)