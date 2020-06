Le caratteristiche dei casino online legali in italia

I migliori casino online legali AAMS sono gli unici siti di gioco d’azzardo a distanza in cui è possibile divertirsi in sicurezza.

I casinò online sono una forma di gioco legale in Italia, controllata e sicura. Questo è possibile grazie a un sistema di concessioni gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Abbreviata con la sigla ADM, ha sostituito nella gestione del gioco l’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in breve AAMS. Dunque il primo elemento da valutare quando si prendono in considerazione i migliori casino online legali è proprio l’esistenza di una regolare licenza.

Questa non è un’opzione ma un obbligo: non esistono casinò legali in Italia senza la licenza AAMS.

I migliori casino online legali europei

La licenza di cui parliamo può essere attribuita ai migliori casino online legali sia italiani sia stranieri. Non importa dove sia la sede di un casinò, ciò che conta è che abbia ottenuto la concessione.

Dunque i giocatori italiani potranno trovare sul web i migliori casino online legali europei e iscriversi per cominciare a giocare. Questi siti, se hanno la licenza, sono perfettamente leciti in Italia. Questo vuol dire che offriranno ai giocatori italiani tutte le garanzie imposte dalla legge italiana in materia di gioco d’azzardo a distanza. Il sistema delle licenze equipara i siti italiani a quelli stranieri. Questo fa sì che il giocatore possa accedere ai migliori casino online legali di tutto il mondo senza rischi.

Caratteristiche dei migliori casinò online legali

Perché scegliere un casinò legale? Date le caratteristiche di questi siti, sarebbe facile rispondere a questo quesito con un’altra domanda. Perché non sceglierli?

I migliori casino online AAMS offrono ai giocatori tutta una serie di cose difficili da trovare sui siti illegali. L’insieme di questi elementi fa sì che sia possibile giocare online e divertirsi in sicurezza.

Ecco le caratteristiche dei migliori casino online legali:

• Siti facilmente accessibili e in italiano

• Sicurezza nel trattamento dei dati

• Pagamenti e transazioni rapidi e sicuri

• Abbondanza di giochi, dai casino games alle lotterie ai giochi di carte italiani

• Giochi certificati e regolati dall’algoritmo RNG

• RTP alti e dichiarati

• Bonus e promozioni

• Programmi vip

• Assistenza in italiano

• Risorse informative, strumenti di auto aiuto

Differenze tra i casinò legali e quelli illegali

La lista delle caratteristiche dei migliori casino online legali potrebbe essere più lunga ma anche così è sufficiente a giustificare questo tipo di scelta.

Giocare d’azzardo online implica per il giocatore diverse azioni che possono generare rischi se fatte su siti inaffidabili.

Bisogna comunicare i propri dati personali, poi collegare conto bancario, carta di credito o portafogli elettronico. Si può comprendere come affidarsi a un operatore non sicuro, non sia una buona scelta.

Molti casinò illegali, sono accessibili anche dall’Italia e si presentano identici a quelli legali. La differenza sta nel fatto che questi siti di gioco non sono tenuti a rispettare le regole imposte dallo Stato italiano.

Pertanto non offrono nessuna garanzia al giocatore relativamente alla protezione dei dati o al pagamento delle vincite. Inoltre in caso di problemi, non si potrà fare molto, né rivolgersi all’ADM per avere un supporto.

I rischi dei siti illegali

Non tutti i casinò che non hanno una licenza in Italia sono siti truffaldini, magari sono legali in altri Stati e non ancora qui da noi. Ma è sempre meglio preferire siti con regolare licenza.

Accanto a questi vi sono invece dei siti che sono delle vere e proprie truffe. Si tratta di siti del tutto inaffidabili che imitano nell’aspetto e nel nome i migliori casino online legali.

Il loro obiettivo è quello di truffare i giocatori che forniscono propri dati personali e finanziari allo scopo di derubarli.

Riepilogando, online possiamo trovare diversi tipi di siti: casinò legali AAMS, casinò legali in altri senza licenza in Italia e siti illegali.

Ribadiamo il concetto che le garanzie di sicurezza per giocare e divertirsi senza rischio sono assicurate soltanto sui migliori casino online legali AAMS.