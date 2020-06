Barca sbatte sugli scogli di viale Europa, un'altra affonda

Catania - Duplice incidente in mare oggi pomeriggio al largo della costiera catanese. Alle 16,57, in prossimità della scogliera di Piazza Europa, nelle vicinanze del Porto Rossi, una prima imbarcazione, con 3 persone a bordo, è andata a finire sugli scogli. I tre si sono allontanati via terra lasciando la barca arenata.

Una seconda imbarcazione, che era venuta in soccorso della prima, per problematiche da accertare è affondata nelle immediate vicinanze della prima.

Sul posto i sommozzatori del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania, la Sezione Navale dei Vigili del Fuoco e una partenza terrestre dal Comando Provinciale di Catania.

Sono state eseguite delle prime ricerche in mare per eventuali dispersi anche se, al momento, non ci sono segnalazioni. Il recupero delle imbarcazioni verrà fatto domani se le condizioni meteomarine lo consentiranno. Sul posto anche militari dell'Arma dei Carabinieri e sanitari del Servizio 118.