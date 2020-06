Grosso incendio nella Valle dell'Ippari a Vittoria

Vittoria - Alle 13.00 di oggi la squadra operativa dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria è intervenuta nella vallata a ridosso di viale Volturno, via xx Settembre, via Ipperia a Vittoria.

L’incendio alimentato dal vento, dalla folta e incolta vegetazione, nonché da rifiuti di vario genere, si è rapidamente sviluppatto e ha percorso parte della vallata. Poco dopo l’arrivo della squadra del distaccamento di Vittoria, è intervenuta anche la squadra operativa del distaccamento dei Volontari Vigili del Fuoco di Santa Croce Camerina, nonché, con mezzi idonei, il personale aeroportuale di stanza a Comiso. L’aeroporto è allo stato chiuso e il personale impiegato per le esigenze del territorio.

Le squadre hanno evitato che l’incendio lambisse le abitazioni in sommità della vallata, nelle quali i residenti hanno sofferto solamente l’effetto del fumo spinto dal vento.

Alle 17.00, un elicottero della flotta AIB Regionale ha sorvolato l’area e fermato l’incendio effettuando 10 lanci fra le 17.00 e le 17.30.

Pompieri e della Protezione Civile del gruppo Comunale e del gruppo Caruano sono ancora sul posto per la bonifica a terra successiva ai lanci.

Sul posto anche personale del Comando di Polizia Municipale.