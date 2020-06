Conte: Valutiamo di ridurre l'Iva

Roma - «Stiamo discutendo in questi giorni dell'ipotesi di ridurre un po' l'Iva perché potrebbe dare una spinta alla ripresa dei consumi: è un fatto di fiducia», ha detto ieri il premier Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda di alcuni cittadini ricevuti agli Stati generali in rappresentanza di alcune categorie produttive. Il video è stato pubblicato oggi sulla pagina Facebook del premier che alle 19 sarà in diretta per la conferenza stampa conclusiva dell'evento a Villa Pamphili a Roma.

Cala il sipario sugli Stati generali

Oggi è l’ultimo giorno della manifestazione voluta dal capo del Governo a Villa Pamphilj per «progettare il rilancio» dopo il Covid-19. Durante gli otto giorni di incontri, il premier si è confrontato con oltre 120 interlocutori tra imprese, sindacati e associazioni.