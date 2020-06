Eclissi di sole. Il 21 giugno, il giorno seguente al solstizio d'estate, la luna si è frapposta tra la Terra e il Sole. Lo spettacolo ha regalato immagini suggestive in varie parti del mondo, dall'India al Kenya. In Italia si è visto poco e solo nelle regioni del Centro-Sud, in particolare in Sicilia.

Purtroppo in Italia la Luna che si è frapposta tra Sole e Terra si è fatta vedere poco e solo in alcune regioni del Centro e del Sud verso le 7 di mattina.