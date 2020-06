Primo giorno d'estate, un morto annegato in Sicilia

Cefalù - Un uomo di 55 anni, Santo Durante, è morto annegato nel mare di Cefalù. La tragedia si è consumata oggi pomeriggio poco dopo l’ora di pranzo. L’uomo è stato recuperato in tempi abbastanza rapidi ma, nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Santo Durante era originario di Santa Flavia ma residente in Germania.

La tragedia si è consumata attorno alle 14.30 sotto gli occhi di alcuni frequentatori dell’area. L’uomo, apparso in difficoltà, è stato soccorso ma appena riportato a riva, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il medico legale dovrà stabilire se la vittima sia stata colto da un malore mentre si trovava in acqua. Un altro dramma del mare è avvenuto a Balestrate dove sono in corso le ricerche di una ragazza dispersa.