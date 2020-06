L'incredibile VIDEO delle due barche che affondano a Catania

Catania - Avevamo dato notizia ieri di due barche in vetroresina trascinate dal mare mosso sugli scogli del lungomare di Catania, vicino piazza Europa, nella zona di Porto Rossi.

Gli occupanti delle imbarcazioni, sono rimasti illesi e si sono allontanati volontariamente dal posto prima dell’arrivo dei soccorritori. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due natanti, probabilmente a causa di un’avaria, spinto dal mare mosso stava per schiantarsi contro gli scogli. L’altra imbarcazione sarebbe intervenuta per tentare di evitare l’impatto facendo però naufragio. I relitti saranno recuperati non appena miglioreranno le condizioni del mare.