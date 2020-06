Covid, Tik tok i con nonnini casa di riposo siciliana. VIDEO

Linguaglossa, Catania - In piena emergenza Covid-19 gli anziani ospiti di una casa di riposo di Linguaglossa, in provincia di Catania, sono stati, grazie ad una assistente della struttura, i protagonisti di decine di video con musica e balli che, attraverso il social Tik-Tok sono diventati virali. Una di loro, una 92enne, è anche finita nel videoclip di "All for one" della cantante londinese Adelina.