Walter Nudo in vacanza a Marzamemi

Marzamemi - Le località turistiche siciliane tornano a vivere di presenze dal nord Italia e fra i Vip che trascorrono questi primi scampoli di estate in Sicilia c'è Walter Nudo (Montréal, 2 giugno 1970), 50 anni appena compiuti. Walter è stato avvistato dalle parti di Marzamemi, borgo marinaro molto amato da persone di cinema e di spettacolo.

La sua notorietà televisiva è legata soprattutto alla conduzione del dinamico e appassionante Colpo di Fulmine. Grande sportivo, amante di benessere e meditazione orientale, è stato atleta di boxe e arti marziali. E' fidanzato con Roberta Nigro e per diversi anni è stato accanto alla ballerina Tatiana Tassara, che gli ha regalato i due figli, Elvis e Martin Carlos.

Di Roberta Nigro sappiamo che è nata a Milano nel 1977, e che lavora come dipendente per Mediaset. Non ha a che fare direttamente con il mondo dello spettacolo, ed è molto riservata. Ha solo un profilo Instagram, blindatissimo.