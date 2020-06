Va a Modica a trovare la fidanzata ma muore sulla via di ritorno

E’ stato consegnato ai familiari, dopo l’ispezione cadaverica eseguita all’Ospedale Maggiore di Modica,il corpo del giovane di Acireale, deceduto intorno alla mezzanotte di domenica a seguito di un incidente stradale autonomo sulla Modica-Rosolini, in Contrada Finocchiara. Il giovane, era a arrivato a Modica a bordo di un motociclo che non era di sua proprietà, per trovare la sua ragazza, quindi era ripartito per rientrare nella sua città. Nell’abbordare una curva ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro. E’ deceduto sul colpo, nonostante l’arrivo dell’ambulanza del 118. Sul posto i carabinieri di Modica.