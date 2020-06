Tayaran Jet presenta le nuove rotte da Catania, Comiso e Palermo

Catania - SAC comunica che, martedì 23 giugno 2020, alle ore 10,30, presso gli uffici di presidenza (al sesto piano della Torre Uffici), Tayaran Jet, vettore aereo europeo in attività dal 2018, presenterà le nuove rotte che interesseranno gli aeroporti di Catania, Comiso e Palermo.

Tayaranjet è un vettore aereo europeo, in attività dal 2018. La compagnia bulgara con in flotta 3 aerei Boeing 737/300 da 148 posti, è di proprietà di imprenditori italiani.

Il know how maturato e la squadra di professionisti con esperienze ventennali nel settore del trasporto aereo, ha portato al vettore la possibilità di crescere velocemente nel settore ACMI (Lease) collaborando con compagnie aeree di primo livello offrendo non solo capacità ma anche servizi di qualità ed affidabilità.

Tayaranjet ora è pronta per affrontare nuove sfide in un mercato aereo di linea che vede ridefinire molti aspetti per i fatti legati alla recente pandemia proponendo un prodotto destinato a clienti esigenti in termini qualitativi con l’affidabilità già riscontrata come capacity provider, trasportando 220 mila passeggeri ( maggio 2019/marzo 2020) lungo la direttrice Nord-Sud Italia , maturando un’ indice del 90 per cento di puntualità dei voli.

“Voli in ogni angolo della Sicilia” è il claim della campagna summer 2020 che avrà il suo focus nell’Isola. Il network proporrà una serie di destinazioni nazionali in collaborazione con i più importanti territori italiani per offrire collegamenti sia di cross country che di apporto sui hub italiani collegati con tutto il mondo.