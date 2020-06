La ragusana Federica Criscione nel video di Irama. VIDEO

Ragusa - Il tormentone musicale di questa estate parla pure Ragusano. Nel nuovo video di Irama, neo vincitore del programma Amici di Maria De Filippi, Mediterranea c’è la presenza, tra i protagonisti, della ballerina professionista Federica Criscione.

Il video uscito solo tre giorni fa, ha più di due milioni di visualizzazioni ed è già Disco d’Oro. È stato realizzato a Roma in un maneggio con la coreografia di Simone Milani, professionista da Amici e proprietario di una delle più importanti scuole d’Italia la ReUnion, a Roma, dove Federica insegna hip pop.

Federica ha partecipato come ballerina nei tour della cantante spagnola Aitana, nel programma THE Voice Spain, Vodafone Music, Italian’S Got Talent Promo.