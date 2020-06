Trapani - Il conducente di un mezzo pesante è morto a causa di un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A29dir Alcamo-Trapani, in direzione Trapani. Il tir per cause in corso di accertamento è finito sulla barriere spartitraffico, al km 13. Sul posto è presente il personale dell'Anas per la gestione della viabilità, che al momento defluisce sulla sola corsia di marcia.