Angela Robusti, fidanzata di Filippo Inzaghi, in vacanza a Scicli

Scicli - Angela Robusti (Udine, 1990), modella e fashion designer, con tanti follower su Instagram, è stata in vacanza a Scicli nei giorni scorsi. Angela è legata sentimentalmente a Filippo Inzaghi. Angela Robusti ha frequentato l’Università di udine, laureandosi in architettura. Sin da adolescente ha iniziato a lavorare nel mondo della moda, diventando prima una fotomodella poi la testimonial di diversi marchi.

Nel 2012 ha partecipato a Miss Italia, arrivando in finale, anche se alla fine a spuntarla è stata Giusy Buscemi. In seguito è diventata una corteggiatrice di Uomini e Donne. La Robusti è riuscita a conquistare il cuore del bomber ex Milan, Juventus e oggi allenatore del Benevento già un paio di anni fa. Nella foto, Angela a cena da Pinsére a Scicli.