Alla riscoperta di Ragusa con l'autonoleggio

ragusa - In questo periodo di relativa quiete, in cui le spiagge e le città cominciano via via ad affollarsi, non c’è occasione migliore per riscoprire i luoghi del nostro territorio rimasti a lungo inesplorati ai nostri occhi. Ragusa è infatti una delle più belle città della Sicilia, riconosciuta nel 2002 come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Nota soprattutto per il mare e le distese di sabbia, Ragusa è anche una città ricca di storia, architettura e arte, in grado di conciliare gli interessi e i gusti di tutti. Qual è il modo migliore per andare alla sua scoperta e cosa è possibile fare in città e nelle vicinanze?





Noleggiare un’auto a Ragusa

I modi per andare alla scoperta di Ragusa sono sicuramente tanti: si può raggiungere la città in auto e poi godere delle sue bellezze a piedi, si può scegliere di farlo in bicicletta o ancora con i mezzi pubblici, raggiungendo di volta in volta i luoghi più strategici. Uno dei modi più convenienti per andare alla scoperta di Ragusa in questo periodo, però, è sicuramente quello di farlo in auto, la propria o una a noleggio. Noleggiare un auto a Ragusa o nei pressi della città è molto semplice, sia che ci si rivolga a un fornitore locale sia che si cerchi la giusta occasione online. Come spesso avviene quando si cerca un volo o una camera d’albergo a un prezzo conveniente, anche per il noleggio auto è possibile rivolgersi a un comparatore di prezzi in rete, in modo da venire a conoscenza, con pochi e semplici passaggi, di quali sia il fornitore con il prezzo più basso per la città e la data scelta. Se vuoi saperne di più, clicca qui per visitare questo sito web di noleggio auto, sul quale è possibile confrontare i prezzi tra più di 1.600 aziende di noleggio: sul sito, oltre a poter indicare la data e il luogo di ritiro e di riconsegna, è anche possibile specificare la classe di appartenenza dell’auto, il tipo di carburante o le dotazioni come l’aria condizionata e il cambio automatico. Con una selezione davvero ampia di veicoli, comprese le auto di lusso e i minibus, l’esperienza di noleggio può adattarsi con molta probabilità alle esigenze di tutti. L’unica accortezza da avere è quella di presentarsi al momento del ritiro dell’auto con una carta di credito intestata al conducente, patente di guida rilasciata da almeno un anno senza alcun tipo di infrazione grave e il voucher di prenotazione; solo in questo modo, infatti, l’auto prescelta potrà esserti consegnata senza problemi.

Perché Ragusa







Per chi è già abituato a viverci, Ragusa potrebbe sembrare una città come le altre, di cui si è già visto tutto; eppure, come spesso accade, sono proprio le città in cui si trascorre più tempo o quelle nelle vicinanze a essere date maggiormente per scontate. Se Ragusa è già un’ottima meta per gli amanti del mare e della spiaggia, il capoluogo di provincia non è di certo privo di attrattiva per coloro poco appassionati di vacanze al mare. Ragusa può infatti contare su numerosi siti archeologici risalenti addirittura all’età preistorica, sull’architettura barocca e su spazi totalmente immersi nella natura come Villa Margherita e il Giardino Ibleo, uno dei quattro giardini storici di Ragusa, la cui costruzione risalirebbe addirittura alla seconda metà del XIX secolo. Approfittando della possibilità di spostarsi con l’auto, poi, è anche possibile rendersi conto di quanti luoghi straordinari ci siano nei dintorni di Ragusa: tra questi, a esempio, il castello di Donnafugata, situato a circa 15 chilometri dalla città e famoso per le numerose leggende intorno alla sua edificazione, o ancora le riserve naturali nei dintorni, come l’Oasi Faunistica di Vendicari, un’area naturale protetta all’interno della quale si trovano diversi ambienti naturali, comprese spiagge e zone di mare. È proprio all’interno dell’Oasi, tra l’altro, che è possibile fare anche attività come il birdwatching vista la grande presenza di pantani all’interno della riserva, utili come zona di sosta per le migrazioni. Tra le altre attività, sono in molti a recarsi presso l’Oasi Faunistica di Vendicari anche per lo snorkeling, l’ideale se ci si trova presso la spiaggia di Calamosche, situata tra la Torre Sveva e la spiaggia di Marianelli. Per gli amanti delle vacanze al mare, invece, a Ragusa e nelle sue vicinanze non mancano certo le zone balneari: tra queste, la spiaggia sabbiosa di Kamarina, a circa 14 chilometri da Marina di Ragusa, Punta Braccetto, località sia sabbiosa che rocciosa dotata anche di un apposito spazio per il campeggio e ideale per famiglie con bambini, e Sampieri, molto conosciuta dai villeggianti locali.

Ragusa ha da tanto da offrire, dalle vacanze al mare alle escursioni nella natura fino alle passeggiate circondati dall'architettura cittadina: qualsiasi cosa si abbia voglia di fare, è proprio lì, a Ragusa o nei dintorni della città.

Fonte foto: Pixabay