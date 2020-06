Fino a 500 euro di sconto sul tuo soggiorno a Scicli

Scicli - Con il bonus vacanze, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 puoi soggiornare in una delle dimore di Scicli Albergo Diffuso e risparmiare fino a 500 euro. È una delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020. Ecco tutte le linee guida su come funziona e come poterne usufruire: Il bonus è concesso a favore dei nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 40.000 euro.

La misura massima del bonus vacanze è di: 150 euro per nuclei di 1 persona

300 euro per nuclei di 2 persone

500 euro per nuclei di 3 o più persone

Può essere utilizzato da un solo componente del nucleo, in un'unica soluzione.

Modalità: presentare all'INPS la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in forma digitale per il rilascio dell'attestazione ISEE. Questa operazione potrà essere effettuata online se si è in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’ISEE.

Ultimo passaggio è quello di scaricare l'applicazione per smartphone IO – l'app dei servizi pubblici, ed effettuare il primo accesso. Il bonus si utilizza per l'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo (fino a 400 euro) e per il 20% in forma di detrazione di imposta da usufruire nella dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2021 dal componente a cui viene intestata la fattura o scontrino fiscale relativo al servizio turistico.

Il bonus può essere richiesto a partire dal 1° luglio 2020, da uno dei componenti del nucleo familiare tramite l'app IO. L'app confermerà l'importo massimo spettante, distinto tra sconto e detrazione; l'elenco dei componenti del nucleo familiare e visualizzerà il codice univoco e il QR-code da comunicare all'albergo al momento del pagamento, che ne verificherà la validità tramite il sito web dell'Agenzia.

Attenzione: non tutte le strutture possono ricevere il bonus vacanze e applicare lo sconto.

Scicli Albergo Diffuso sì! Scegli la dimora che più ti piace e approfitta dello sconto BONUS VACANZE prenotando un soggiorno minimo di 7 notti. Puoi richiedere info, anche con whatsapp. L’estate è arrivata, la Sicilia ti aspetta!