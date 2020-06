Un solo positivo in più in Sicilia, il Virus non c'è più

Palermo - Un nuovo positivo al covid 19 in Sicilia, ma altri tre guariti. Sono questi i dati diffusi dalla protezione civile nazionale. Non ci sono stati nemmeno oggi morti per il coronavirus e le persone in ospedale restano dunque 22, con 17 in corsi e 5 in terapia intensiva (esattamente come ieri). I casi totali di covid 19 in Sicilia dall’inizio della pandemia sono stati dunque 3076 e gli attuali positivi sono ora soltanto 130 con 2666 guariti. I tamponi effettuati sono stati 2266.

Al 25 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus in Italia è di 239.706, con un incremento rispetto al 24 giugno di 296 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 18.303, con una decrescita di 352 assistiti rispetto al 24 giugno. Tra gli attualmente positivi, 103 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 4 pazienti rispetto al 23 giugno. 1.515 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 95 pazienti rispetto al 24 giugno. 16.685 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al 24 giugno i deceduti sono 34 e portano il totale a 34.678. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 186.725, con un incremento di 614 persone rispetto al 24 giugno.