Vittoria, minorenne ha rapinato una donna in casa

Vittoria - In data 23 giugno 2020, la Polizia ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catania – Ufficio G.I.P., su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, nei confronti di un minorenne gravemente indiziato di avere commesso una rapina.

Le indagini, svolte dagli investigatori del Commissariato di P.S. di Vittoria e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, erano scaturite lo scorso 1 febbraio 2020, quando alle prime ore della mattina, le volanti del Commissariato di Vittoria intervenivano in un appartamento del centro cittadino, a seguito della richiesta di aiuto da parte di una donna che era stata aggredita da due soggetti, a scopo di rapina, all’interno della propria abitazione.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, prendevano contatti con la richiedente che riferiva di essersi svegliata mentre dormiva a causa dei forti rumori provenienti dalla porta ed avendo capito che qualcuno stava cercando di scassinare, si era quindi rifugiata sul balcone per chiedere aiuto. Ma improvvisamente i due malfattori, non riuscendo a sfondare la porta, si erano arrampicati dal balcone sorprendendo la donna e costringendola a consegnare alcuni monili. Acquisite le prime informazioni ed avuta la descrizione dei soggetti, i poliziotti indirizzavano le ricerche verso un primo sospettato, un pregiudicato vittoriese di 35 anni, che veniva arrestato poche ore dopo aver commesso il fatto.

A seguito dei successivi approfondimenti investigativi, si riusciva ad individuare anche il secondo complice che, essendo minorenne, veniva deferito alla competente Autorità Giudiziaria. In data 23 giugno 2020, pertanto, il Tribunale per i Minorenni di Catania – Ufficio G.I.P., su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, ha emesso apposita misura cautelare che è stata eseguita dagli agenti del Commissariato.