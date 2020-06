Filomena, nonna a 34 anni

Brindisi - Filomena Bufano è diventata nonna all’età di 34 anni, dopo che la figlia Valeria, di 15 anni, ha dato alla luce la piccola Noemi. Nella foto che vi proponiamo ci sono anche la bisnonna Grazia e la sua trisnonna Maria, di 52 e 86 anni: cinque generazioni al femminile. Sposata con Giuseppe, divenuto ora nonno a 41 anni, Filomena è madre anche di un’altra ragazzina, diventata zia a 12 anni.

«All’inizio – continua la donna - è stato un fulmine a ciel sereno, perché Valeria aveva appena 14 anni quando è rimasta incinta. Ma le abbiamo dato modo di scegliere in maniera autonoma se andare avanti con la gravidanza. Ha voluto proseguire, anche perché siamo contrari all’aborto. Pure lei sapeva che non sarebbe stato facile, per i pregiudizi della gente e tante altre cose. Ma le ho sempre detto che le persone parlano un giorno, una settimana, poi la smettono: non deve avere paura di ciò che pensano. È rimasta incinta, ma nella vita bisogna sbagliare, altrimenti non si capisce cosa sia giusto o sbagliato». Poi aggiunge: «Lei è pronta ad affrontare tutto: ha solo 15 anni, ma le viene spontaneo allattare la figlia, prenderla in braccio e cambiarle il pannolino. Sembra molto più grande e responsabile per l’età che ha».