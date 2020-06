Sicilia, nessun nuovo contagio, ma c'è un morto Covid

Palermo - Nessun nuovo contagio in Sicilia nelle ultime 24 ore e un decesso per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 129 (1 meno di ieri), per un totale di 3076 (328 con attività di screening diagnostico).

Rimangono ricoverate 22 persone di cui 4 in terapia intensiva, mentre sono 107 le persone in isolamento. Sono 2266 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: superati i 200.000 mila tamponi. La Sicilia è tra le quattro regioni d'Italia, insieme a Basilicata, Valle d’Aosta e Sardegna, in cui oggi non è stato registrato alcun nuovo contagio. In Italia il numero totale dei casi, sempre nelle ultime 24 ore, sale a 239.961 mentre quello dei morti a 34.708. I nuovi casi di contagio nel Paese sono pari a 259.