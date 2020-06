Vittoria al voto. Il Pd va con Aiello e indica Nicastro vice sindaco

Vittoria - Il Partito Democratico ha scelto di appoggiare la candidatura di Francesco Aiello. Rinuncia alle primarie che aveva annunciato il suo leader provinciale Nello Dipasquale e va subito al sodo concretizzando i nomi da consegnare al candidato sindaco. Per la carica di vice sindaco indica l’attuale segretario cittadino Pippo Nicastro e come assessore la dirigente scolastica dell’Istituto Sciascia di Scoglitti, Pina Spataro, moglie dell’ex vice sindaco Salvatore Avola.

Il capo delegazione del Pd Angelo Curciullo nell’incontro avuto con Aiello ha sottolineato che “pur nell'ambito della pari dignità fra le forze politiche e sociali, è stato riconosciuto dalla alleanza il peso specifico del PD come forza politica, in prima battuta attraverso il riconoscimento della vice sindacatura e di una seconda presenza in giunta”. Ecco fatti cosi è nomi di Giuseppe Nicastro e Pina Spataro.