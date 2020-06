Chi l'ha visto? E' scomparso Carmelo Distefano

Ispica - Da alcune ore si è attivata la macchina delle ricerche per riportare a casa l’ispicese Carmelo Distefano, allontanatosi, forse volontariamente, dalla propria abitazione di via Carmine. La Prefettura di Ragusa, i Carabinieri e la polizia locale di Ispica stanno ponendo in essere le azioni necessarie affinché la vicenda possa chiudersi in fretta e in poche ore. Carmelo Distefano manca da casa dal 23 giugno stando alle notizie fornite dai familiari. L’uomo necessita di cure. Chiunque dovesse avere notizie utili è pregato di avvisare le Autorità.