Giostre a bordo strada a Marina di Ragusa

Ragusa - Gentile redazione, ieri sera, passando in auto da Marina di Ragusa, ho notato una cosa strana. Le giostre quest'anno sono a bordo della strada provinciale, senza alcun margine di sicurezza rispetto alla mezzeria occupata dalle auto in transito verso Playa Grande. Tengo a orecisare che sono un amante delle giostre e credo diano tanto colore a Marina di Ragusa, ma mi chiedo se il Comune non abbia valutato la pericolosità della presenza di alcune giostre a bordo strada. Grazie per l'attenzione.