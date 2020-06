Colpo di scena a Vittoria, Bonetta dice Stop

Vittoria - Pausa di riflessione per il candidato civico alla carica di sindaco di Vittoria Gaetano Bonetta. "Tuttora sostenitore della necessità di una grande coalizione civica trans-partitica che tanti favori aveva incontrato fra i cittadini, non essendo stato finora possibile pervenire a forme di aggregazioni politiche che avrebbero potuto configurare un governo di salute pubblica della città di Vittoria, annuncio la decisione di interrompere il proprio impegno in seno al movimento civico", scrive in un laconico comunicato il docente universitario.