Sunday Times: Sicilia corteggia gli inglesi col Commissario Montalbano

Scicli - Il Sunday Times dedica un articolo ai luoghi del Commissario Montalbano com meta turistica per gli inglesi dopo il lockdown dovuto al Covid. Oltre che belle, Scicli, Ragusa, Punta Secca, sono anche convenienti, grazie all'offerta del prendi tre notti per pagarne due, fatta da alcune strutture ricettive, racconta il prestigioso giornale inglese, fondato nel 1821, fratello del "Times".

"La Sicilia sta vivendo un'estate spiacevolmente tranquilla -scrive l'inviato Peter Conradi-. È stata leggermente toccata dal virus, con solo 281 morti a fronte di cinque milioni di abitanti, circa un decimo del tasso di contagio registrato nel Regno Unito. Ma l'impatto economico è stato devastante".